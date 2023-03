Recuperan $us 10 mil de abogada acusada de extorsión

Recientemente apareció una abogada identificada como Katiuska V.G. y afirmó que era defensora de la brasileña, que le había dado un poder. Amenazó con demandar por mala praxis y violación al médico, si no le entregaba 20 mil dólares. Sin embargo, la Fiscalía observó que no tenía poder legal alguno, pero ella insistió y se reunió con el médico, diciendo que no solo lo denunciaría ante la Policía, sino ante los medios.