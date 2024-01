Recuperar la racionalidad

La sentencia de última hora del Tribunal Constitucional responde a una demanda de acción de cumplimiento que presentaron asambleístas del Movimiento Al Socialismo en enero del año pasado. Dos meses después, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que reglamenta las causas de ausencia temporal del gobernador. Claramente lo hizo porque se había presentado el recurso y porque se pretendía minimizar los riesgos. Sin embargo, cuando no hay una búsqueda activa de solución de un problema, generalmente la resolución llega de todas maneras y, muchas veces, por donde menos se la espera.

La prematura fisura entre el gobernador Luis Fernando Camacho y el vicegobernador Mario Aguilera emergió antes de la detención del primero. Recuérdese el llamado decretazo cuando Camacho pretendió aprobar una norma para que sea un funcionario y no el segundo al mando quien lo reemplace durante un viaje que debía realizar. Ahora ya no es una fisura sino un abismo lo que los separa. Y lo curioso es que trabajaron juntos en el Comité pro Santa Cruz y después hicieron juntos la campaña que les dio a ambos el triunfo en Santa Cruz.

No ha sido agradable ver a una asambleísta tocando la puerta de la oficina del vicegobernador, que la cerró ante una eventual intervención. Tampoco ayuda ver a las autoridades departamentales agrediéndose en la escena pública.

En numerosas ocasiones autoridades y personalidades cercanas al gobernador mencionaron la importancia de que Santa Cruz no se olvide del sacrificio de Luis Fernando Camacho, preso en Chonchocoro, incomunicado y alejado de su familia. La masiva caravana del 28 de diciembre demostró que esta autoridad está presente en la mente y en el sentimiento de los cruceños. De eso no cabe duda. Pero no es posible que se siga con tanta pelea interna. Es un pésimo precedente para los ciudadanos que aún creen en sus líderes y que deploran ver la guerra pública.