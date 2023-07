Reflexiones de Carlos Nino sobre un país al margen de la ley

Pero, esta “normalidad” caótica del tránsito vehicular refleja la inclinación de la sociedad argentina a la “ajuricidad”, debido a las contravenciones diarias en calles y rutas (no respetar las señales de semáforos; no respetar los máximos de velocidad; no llevar los cinturones de seguridad; no respetar por parte de peatones la prohibición de cruzar la calle por otros lugares que no sean las sendas dispuestas al efecto; entre otras).