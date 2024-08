Reflexiones después de 10 años

Un anochecer de julio de 2014 caminaba por el Prado de la ciudad de La Paz y recibí una llamada. Me consultaron si estaba interesado en trabajar en Santa Cruz. Eso fue porque un año y medio antes mandé mi hoja de vida a varias instituciones porque quería cambiar el rumbo en mi trayectoria profesional (aunque no necesariamente mi residencia). Aceptar la oportunidad no fue fácil porque involucraba también mudarme con mi familia que ya tenía todo establecido allá, incluidos amigos y parientes.​