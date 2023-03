Reflexiones y recomendaciones con relación al dólar

No sé cuántas personas -hasta gente desconocida para mí- me han escrito, llamado y dejado mensajes, pidiendo que les aconseje si debían mantener su ahorro en bolivianos o comprar dólares, siendo que éstos se tornaron circunstancialmente escasos en el mercado, aunque con posibilidades ciertas de recuperación si es que el Gobierno obra con sabiduría dejando atrás la ideología que durante tanto tiempo lo ha separado de quienes tienen la solución definitiva para resolver este intríngulis: los empresarios privados, en general, y, los productores y exportadores, en particular.