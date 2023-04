Reformas penales

Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) han creado toda una superestructura penal y han buscado resolver algunos de los problemas capitales y no han tenido resultados satisfactorios (la corrupción sigue en alza, aumentan los feminicidios, la inseguridad jurídica y ciudadana, etc.). Toda esa superestructura se compone de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; la Ley N° 170 de 9 de septiembre de 2011, que incorpora las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la Ley N° 260 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, que regula el funcionamiento y el Control de casa de juego y juegos de azar; la Ley N° 262 de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, que dispone la jerarquización de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El decreto supremo N° 1969 de 9 de abril de 2014, reglamenta la transformación de la UIF y el decreto supremo N° 3838 de 20 de marzo de 2019, que instituye la Evaluación de Nacional de Riesgos.

El Estado pretende una ley integral en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Lo cierto es que nadie en su sano juicio puede oponerse a que se innove, modernice y actualice el sistema penal boliviano. Sin embargo, debe haber un gran debate del proyecto con la sociedad civil y sus instituciones representativas, como los colegios y federaciones de profesionales, las universidades y el destinatario final que es el ciudadano de a pie.

Que sostengan que estas reformas fortalecen la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, etc., no es suficiente, menos supone que este proyecto haya tenido un cierto consenso entre las mismas fuerzas parlamentarias, sencillamente porque no se socializó nada parecido, salvo algunas ideas generales, como la necesidad de imponer el cumplimiento de instrumentos y compromisos internacionales.