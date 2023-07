Regiones del país se privarán de $us 681millones al paralizar venta de gas al mercado argentino

Ante la inminente pérdida del mercado argentino para las exportaciones del gas boliviano . El Consejo de Departamentos Productores de Hidrocarburos (Codephi) alertó que el país dejará de percibir $us 618 millones , entre regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) .

Freddy Castrillo, presidente del Codephi y director de Energía, Hidrocarburos y Minería de la Gobernación de Tarija, sostuvo que son preocupantes los anuncios que llegan desde Argentina y criticó que desde el lado boliviano no se tenga un informe oficial que indique cuándo “realmente concluye el contrato de compraventa de gas natural con Argentina”.

“De acuerdo con la sexta adenda se tenía el dato de que las relaciones comerciales con Argentina finalizaban en diciembre de 2024, pero luego se firmó una séptima adenda en donde se bajan los volúmenes de exportación de gas y se adelanta el fin de las exportaciones , pero eso se sabe de forma extraoficial, por un supuesto acuerdo de confidencialidad. Algo que no se comprende”, observó Castrillo.

Que hizo notar de que en caso de que Brasil importe los volúmenes de gas natural que se vendían a Argentina la recaudación por concepto de regalías sería de $us 498 millones, un 27%, menos a lo que se generaba con el mercado argentino. Esa merma también afectaría al IDH que de $us 436 millones bajaría a $us 319 millones.