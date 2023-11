Reivindicando a Edmundo

Recuerdo haber compartido con otros compañeros de oficio, en particular con mi cumpa de oficio Elenir Centenaro, un estado de conmoción profunda. No era para menos. Hacía solo dos meses y cinco días habíamos tenido que enfrentar, cubrir y describir el horrendo y triple asesinado cometido el viernes 5 de septiembre en el Parque Nacional Huanchaca. Ese día, narcotraficantes que operaban en el Parque acribillaron al profesor Noel Kempff Mercado, al piloto Juan Cochaminidis y al guía Franklin Parada.

Después de casi dos meses de trabajo, esa comisión terminó presentado un informe final por mayoría, al que contestaron algunos diputados, entre ellos Salazar y Róger Cortez. Era evidente que el informe oficial de esa comisión obviaba datos y detalles muy importantes no solo para identificar a los autores materiales e intelectuales del triple crimen, sino también para identificar y sancionar a políticos, empresarios e incluso miembros de los organismos represores del Estado, cómplices y encubridores de los narcotraficantes que operaban en Huanchaca.

Cómo no ¡íbamos a caer en estado de conmoción. Pero lo que vino después fue más grave y triste: una secuencia de artimañas, sabotajes, amenazas veladas y más de una muerte sospechosa, entre ellas la de viuda de Edmundo, María Elena, muchos años más tarde, en medio de una batalla incansable que se había propuesto librar para que esclarezcan todas las muertes, en especial la de Edmundo. Incómoda batalla para muchos, sin duda. Batalla que quedó trunca con la muerte de María Elena y que no tuvo el consuelo siquiera de un justo y sincero homenaje en memoria de Salazar, un hombre que se las jugó todas para que Huanchaca no quede en la impunidad.