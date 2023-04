Gustavo Montaño





El nuevo currículo educativo, que se aplicará en la gestión 2023, indica el Ministerio de Educación, hará énfasis en la lectura comprensiva, escritura, expresión oral y el razonamiento lógico matemático, tanto en primaria como en secundaria.

Ante un mundo incierto y en constante evolución, surge la interrogante de si estos cambios, son cambios de fondo, bien estructurados y pensados para transformar la educación; de si son cambios importantes para desarrollar un modelo educativo adecuado a las necesidades de Bolivia, que sirvan para potenciar las competencias técnicas y humanas orientadas a formar ciudadanos con una visión y enfoque diferentes, que puedan vivir y cambiar el país, la región y el mundo.

El verdadero reto consiste en trabajar diariamente en el aula pequeños milagros que pueden, si se llevan de manera correcta, iniciar el cambio profundo del sistema educativo del país. Ahora educamos basándonos en un modelo del siglo 19 con profesores del siglo 20 y con estudiantes del siglo 21, hoy en día no sabemos qué profesiones van a elegir los chicos de primaria y secundaria en el futuro, no lo sabemos, por lo tanto, no podemos seguir educando bajo ese paradigma, ahora debemos educar para la incertidumbre y el emprendimiento.

Es importante reflexionar y accionar el deseo del cambio, hace más de 20 años di mi primera clase, me acuerdo perfectamente, me asignaron la materia Control Total de Calidad y lo primero que hice fue ir a la biblioteca a recabar la mayor cantidad de información posible; al día siguiente di la clase, me dediqué a hablar por dos horas, abusé del power point, no interactué con los alumnos por lo que en esa clase nadie aprendió, yo hacía como que enseñaba, los estudiantes hacían como que aprendían y entre todos montamos una obra de teatro llamada “farsa”.

Debemos repensar la educación, Alejandro Piscitelli manifiesta que las energías no deben ponerse solo en lo que transmitimos sino en la arquitectura de su transmisión, en síntesis, los educadores se enfocan plenamente en el qué y no en el cómo, debemos darnos cuenta que el problema no es la brecha de contenidos ni la brecha tecnológica; el problema al que nos enfrentamos es la brecha metodológica, es decir a cómo se tienen que diseñar las experiencias para que el aprendizaje suceda.

Para repensar la educación es importante partir del inconsciente porque lo que los profesores enseñan no es lo que los estudiantes aprenden, los estudiantes aprenden de manera diferente e individual unos de otros.

Los profesores deben ser democráticos dentro y fuera del aula, se debe comenzar a trabajar por comunidades de aprendizaje y entender que el conocimiento se genera en tres direcciones: la del profesor-estudiante, la del estudiante-profesor y la del estudiante-estudiante.

Hay que repensar los mobiliarios y los espacios, recuerden las famosas adecuaciones de mobiliario e infraestructura antes de iniciar clases, hasta ahora tenemos niños sentados en ladrillos. Hay que repensar los tiempos, hay que aceptar los afectos y las emociones como elementos consustanciales del proceso de aprendizaje-enseñanza.

Los profesores fomentan y los estudiantes practican cada bimestre, un ritual que consiste en ingerir información para deglutirla en el examen y posteriormente olvidarse de la misma. Los estudiantes no quieren malgastar su tiempo en estudiar sino lo que quieren es aprender y para ello es fundamental repensar en entregar experiencias que desarrollen aprendizajes significativos y con sentido, para ello los profesores deben enseñar con placer, con esfuerzo, con constancia y con disciplina. Se debe pasar de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje sacando la evaluación del centro del proceso, convirtiéndola en investigación y diseñando métodos alternativos al numérico para representar los aprendizajes.

Hay que repensar la educación para convertir la enseñanza en algo más humano, habitable y cómodo. En definitiva, que acabe con la rectitud habitual de los centros educativos; es mejor aprender pocas cosas bien que muchas mal, el aprendizaje de servicio, por retos o por proyectos está al alcance de todos.