Repercusiones de la crisis cambiaria y financiera

Las crisis financieras en la mayoría de los países suelen ser el resultado de la acumulación de problemas de gestión económica, de indicadores que ocultan la crisis profunda, o muchas veces indicadores disfrazados que aparentan una buena salud económica pero que esconden graves males que a la larga terminan quebrantando la estabilidad. Dice un viejo adagio que no hay peor ciego que aquél que no quiere ver, y en economía la moraleja puede ser lapidaria.

No precisamos ser un gurú de la economía para darnos cuenta de lo que hasta un simple “opinador” como yo, que representa un par de cientos de empresas cobijadas en la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, puede darse cuenta a la luz de lo que nos sucede en el país. Nuestros mandantes importadores están con cada vez mayores dificultades para conseguir divisas y continuar con sus importaciones ya programadas, confrontan obstáculos serios en los pagos no solo a proveedores, sino a las navieras, puertos, forwarders y otros operadores que intervienen en la gestión de compras en las cadenas de suministros.Las restricciones financieras a las importaciones no acaban con la obtención de las divisas, los costos de estas transacciones implican tasas del 4,5% además de la aplicación del “impuesto serrucho” del ITF que totaliza el 0,3% aplicado tanto al ingreso como a la salida de las divisas desde la cuenta bancaria de la cual se genera la transacción. En la práctica el costo financiero de pagar una importación al exterior es el equivalente a la tasa efectiva del arancel, que el pasado año representó poco menos del 5% sobre el total de las importaciones.