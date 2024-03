Reprograman para abril el juicio por caso ‘Decretazo’ con la presencia de Camacho

Antes de que se suspenda el inicio del juicio, la jueza a cargo de proceso, Mónica Sánchez, manifestó que el gobernador del penal de Chonchocoro d ebe informar las razones por las cuales no se cumplió la orden judicial para su traslado.

También se resolvió un incidente de corrección de procedimiento presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE), que por carecer de fundamentos fue rechazado por este tribunal de sentencia. “ La Procuraduría, en dos oportunidades, pudo subsanar su participación , ahora pretenden, con una corrección de procedimiento, tratar de subsanar los errores de su negligente trabajo y al no darle lugar, además de la asistencia (del gobernador Luis Fernando Camacho) se ha suspendido la audiencia”, manifestó el abogado, Martín Camacho, representante jurídico del gobernador cruceño.

“Tenía la esperanza de verlo, porque no puedo ir a La Paz. Quería abrazarlo porque no lo he podido hacer”, manifestó José Luis Camacho, padre del gobernador, y exhortó a que la Justicia actúe legalmente respetando las normas.