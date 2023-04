Repunta exportación de ropa con tejidos artesanales y moda urbana

El contrabando y la masiva importación de ropa no han logrado doblegar a un grupo de empresas bolivianas productoras de prendas de vestir, que en 2022 incrementaron sus exportaciones un 56%. La calidad, la tecnología, la innovación, la segmentación de mercado y el trabajo duro permiten a estos emprendimientos no solo sobrevivir en el mercado, sino crecer y llegar a otros países.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el valor de las ventas externas de estos productos aumentó de $us 15,56 millones en 2021 a $us 24,3 millones el año pasado, la mayor cifra desde 2014, cuando se vendieron $us 28,63 millones.