Repuntan los casos y prevén que el pico de la sexta ola llegue a mediados de enero

Para el epidemiólogo, si bien la mayoría de la población está protegida de las formas graves por la vacunación y por infecciones anteriores, hace notar que los índices de inmunización no son los suficientes para contener una oleada porque eso depende de la virulencia y la variante que la provocan.

Recomienda mejorar la cobertura en el área rural y en sectores donde hay cierta resistencia a la inmunización para alcanzar niveles óptimos de inmunización que se requieren en el país, toda vez que la vacunación en segundas dosis llega al 67% cuando se debería tener un 85%; en terceras dosis no se ha superado ni el 35% cuando ya se debería sobrepasar el 50%; y en cuartas dosis no se ha llegado ni al 8% y se debe apuntar a un 30%.