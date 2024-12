Réquiem para el Congreso Educativo

Para proponer un cambio se tiene que partir de un diagnóstico. La Ley de la Educación 070 nace del escritorio y de la opinión subjetiva de los actores de ese tiempo. Lo mismo ocurre en el evento educativo que se llevó a cabo en Tarija. Por tanto, ambos hechos están condenados al fracaso. No puede la lectura limitada del registro escolar ni la experiencia en aula de los presentes constituir un diagnóstico nacional de la educación.

- No hay ningún indicador científico que demuestre un avance cualitativo de la educación nacional. Nuestra hipótesis de una deficiente calidad se basa en observaciones directas, en los resultados de la PSA y en la fobia ministerial para evaluar la calidad en todo el sistema educativo (Art. 89).

-Se estimula la memoria mecánica y la simple repetición de contenidos, por eso la educación no es crítica (Art.78; III).

- La educación vocacional está garantizada constitucionalmente, pero no se la implementó en ninguna unidad educativa (Art. 78; IV).

- La educación sigue siendo verbal, libresca, repetitiva y memorística. En muchas aulas reina la orfandad científica por la copia textual del Internet. Así no se fomenta la investigación ni se desarrolla la formación científica. (Art. 5; 2)

- No existe un solo documento del seguimiento, de la evaluación y de la acreditación para garantizar la calidad educativa. (Art.5; 18). En Corea del Sur creen que en el centro de la calidad educativa está el maestro.

- El ministerio tiene que explicar cómo se identifican las vocaciones de los bachilleres; debe haber algún oscuro secreto no revelado, porque en la secundaria no ocurre tal cosa. (Art. 14;II).

- La educación no tiene que ser alienante. Ningún grupo cultural debe dirigir exclusivamente la educación y esta tiene que partir de postulados racionales y científicos para no cosificar al alumno. El mundo es una unidad y debe ser comprendido así para transformarlo, en vez de repetirlo como conocimiento acabado (memorismo). De ahí que urge formar estudiantes creadores y perspicaces.

- El pensamiento es superior al conocimiento y la tarea docente no se reducirá a una simple transmisión de conocimientos. Es bueno conocer, pero es más importante saber qué podemos hacer con ese conocimiento. (Transferencia).

- La educación es dinámica, porque la sociedad es cambiante, por eso aquella no puede seguir apegada a un mundo estático. Aquí no caben los profesores mediocres y tradicionalistas.

- La educación no manipula, no adoctrina ni inculca creencias para modificar la conducta. Hay que defender los valores universales. Con los valores de grupo (ideología de género, celibato, sectas religiosas, wiphala, etc.) el maestro está obligado a ser neutral para que el educando elija o los rechace libremente.