Reservas Internacionales en divisas caen a su nivel más bajo y cubren la importación de 90 días

En una ruta descendente. Así están las Reservas Internacionales Netas (RIN) en el país. Hasta el 31 de enero de 2023, según el último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) las RIN llegaron a $us 3.872 millones, de esa cantidad $us 620 millones están en divisas; es decir, dólares en efectivo. La cifra más baja de los últimos 20 años, porque en 2003 se ubicaron en los $us 663 millones.

Desde el BCB indicaron que las RIN están estables, llegando a cubrir con holgura los parámetros referenciales de cobertura sugeridos por organismos internacionales, de tres meses de importaciones.

El cálculo del Banco Central estima un promedio mensual de $us 206 millones, cuando el año pasado, el ministro de Economía Marcelo Montenegro (julio 2022) dijo que las reservas cubrían cinco meses de importaciones. Las divisas estaban en $us 1.312 millones, por lo que el promedio era de $us 262,4 millones. Pero Bolivia en 2022, importó un promedio de $us 1.000 millones mensuales.

Ante este escenario, especialistas advierten una futura hiperinflación, similar a la de los años 80 y un ajuste al tipo de cambio fijo.

No obstante, desde el BCB indicaron que “es un error tomar en cuenta solo el componente “divisas” de las reservas, ya que sesga el análisis. “Hacerlo genera confusión, temor e incertidumbre en la población. Por lo tanto, en términos de la administración de Reservas Internacionales para los bancos centrales hay que considerar el total”, indicaron.

En esa línea, desde el ente emisor precisaron que “los parámetros establecidos por organismos internacionales consideran la totalidad de reservas y no una fracción”.

Situación de las RIN

Las RIN llegaron a su nivel más alto en diciembre de 2014 cuando se ubicaron en $us 15.084,2 millones, de esta cantidad $us 13.462,3 millones estaban en divisas. Para diciembre de 2022, el stock en efectivo cayó a $us 709 millones, es decir, un desplome del 94,7%.

En enero cayeron a las cifras descritas en el primer párrafo. ¿Hay motivos para preocuparse? Los especialistas dicen que sí.

“No es el sector privado que está demandando divisas para las importaciones sino el gasto del sector público que ha venido agotando las reservas internacionales”, explicó José Gabriel Espinoza, exdirector del BCB.

El especialista dijo que los mecanismos de acumulación de reservas como las exportaciones de gas se fueron agotando. Explicó que ahora los dólares generados por el sector privado no llegan a las reservas, pero sostienen la demanda en el mercado de divisas.

“El Gobierno demanda divisas y su única fuente es el Banco Central. Por eso uno comienza a cuestionar las medidas que toma el BCB. Por ejemplo, el ‘Bono Remesas’ es un intento de capturar dólares del sector privado”, alertó.

Incluso dijo que la Ley del PGE 2023 obliga a las empresas del Estado a entregar sus divisas al BCB. Afirmó que medidas como está ya se implementaron en los años de dictaduras vividas en el país.

“Habría que preguntar qué planes tienen para aumentar las reservas”, cuestionó.

Desde el BCB dijeron que “la caída es transitoria y obedece a factores exógenos relacionados con el contexto internacional adverso que sufre la economía como el incremento de los precios internacionales de los carburantes”.

El especialista, German Molina, dijo que no es la primera vez que Bolivia pasa por esta situación. Algo parecido sucedió entre los 70, en la dictadura de Banzer y comienzos de los 80 durante el Gobierno del expresidente, Hernán Siles Suazo.

“Hubo un ciclo de incremento de los minerales y eso entusiasmó, el Estado se endeudó con la banca privada internacional, hubo crisis y finalizó en la hiperinflación del 82. ¿Bolivia cómo se encuentra en este escenario actual? Podemos decir que está es la segunda etapa de ese proceso que vivió con militares y ahora con un Gobierno autoritario como es el del presidente Arce y el anterior de Evo Morales”, dijo.

Añadió que el país tiene oxígeno en sus reservas, pero no está para sostener a largo el subsidio de los combustibles y el gasto público. Además, remarcó que el tipo de cambio que tendrá que ser ajustado, si continua la merma de las divisas.

“¿Qué se debe hacer?, primero se requiere de un apoyo financiero y un ajuste. Sino se puede repetir el escenario del 1982-1985, que mediante el 221060 se hizo un programa de ajuste”, dijo.

El economista, Napoleón Pacheco, descartó que esta figura se de en Bolivia y aseguró que la economía aún es estable gracia al flujo de los dólares generados en el sector informal.

Eso sí, señaló que al corto o mediano plazo se tendrá que flexibilizar el tipo de cambio, aunque cree que el Gobierno no lo hará por el costo político que puede tener.