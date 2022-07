Resolución 178: ¿Queremos repetir la crisis de 2019?

Su parte dispositiva, no parece tener mucha trascendencia:

“… considera la Sala Constitucional que, respecto a la estructura que tiene el poder político a través de sus cuatro órganos, se tendrá que observar la coordinación y cooperación de estos órganos. Si la Asamblea Legislativa, en la función obligación que tiene de buscar el consenso, elegir, designar y posicionar (al Defensor del Pueblo) a través de su Pdte. nato, no cumple está labor y es obstaculizada de manera constante y repetitiva (…); bajo un criterio de razonabilidad, que no puede quedar una institución de esta naturaleza sin su autoridad, debe buscarse en esa cooperación y coordinación de poderes, inclusive acudiendo al otro poder que es el Órgano Ejecutivo, en las atribuciones propias establecidas en el Art. 172, numerales 1 y 8 de la CPE, y que, en seguridad jurídica ellas deben hacer necesariamente de aquellos que la Comisión Mixta mandó informe expreso de postulantes que se encuentran habilitados…”

“Lo que debe quedar claro en una democracia es que cuando la Asamblea Legislativa no ejerce su atribución no puede interrumpirse la labor del Estado, eso es lo que señala la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional; por lo tanto el Contralor, el Defensor del Pueblo y el próximo año las 26 autoridades de la Justicia están enmarcadas en ese desarrollo constitucional; si la Asamblea Legislativa no toma la decisión que le da la Constitución tendrá que ser otro órgano del Estado quién tome medidas de emergencia…” (“Página 7” 16/7/22)