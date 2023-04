Respeto animal, una deuda pendiente

En lo que va del año se registraron más de 500 denuncias por maltrato y abandono de animales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esto muestra la gravedad de la situación de los derechos de los animales en la urbe cruceña. Este comportamiento de algunas personas hacia los animales le causan no solo sufrimiento y estrés sino incluso la muerte como hemos visto hace unos días cuando un chofer de un microbús no tuvo piedad con un perro, que cruzaba la calle con dificultades motrices y lo atropelló causándole la muerte, pudiéndolo evitar. Pero además de esta clara conducta de insania mental, también el maltrato es abandonarlo, no alimentarlo, descuidar su salud, dejarlo a la intemperie o amarrarlo, entre otras actitudes desleales.