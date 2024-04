Respuesta al sociólogo Eduardo Paz Gonzales

El columnista Paz dice: “Vera sostiene que en Bolivia la democracia es nominal, solo una palabra que esconde una práctica política más cercana al autoritarismo”. Bueno; si la democracia boliviana no es nominal, entonces habrá que creer que es real o, si quiere Paz, incluso buena; que los bolivianos vivimos en un Estado de derecho y que aquí impera la ley (porque eso es lo que Paz insinúa… ¿o me equivoco?). O tal vez tendría que decir, junto con García Linera, que la democracia plebeya supera a la democracia liberal y que aquella está recién en construcción, que hay que darle tiempo; que los pueblos históricamente relegados la consumarán mañana, cuando el sistema elitista quede abolido, y, por ende, aunque con un poco de rubor, tendré que aceptar que soy un “demócrata de pantomima”. Solamente quisiera apuntar que Bobbio, uno de los politólogos más notables del siglo XX, dice en su obra Teoría general de la política que la gente ingenua suele confundir la democracia con la imagen de una fila de sufragantes que esperan su turno para dibujar una equis en una papeleta electoral. Pero si realmente no es así, debe ser que no logré comprender los tiempos actuales ni el espíritu de nuestra raza, que tiene sus formas propias y originales de hacer la democracia. Si así es, pido perdón, tanto para Bobbio como para este servidor.

En otro párrafo, Paz no me ataca realmente a mí, sino a la línea editorial de la revista británica The Economist; arremete no contra los datos del estudio de medición de la democracia, sino contra el medio como tal. Es decir que Paz tropieza con lo que los griegos llamaron falacia ad hominem, que significa atacar a la persona (en este caso, una revista), pero no a su argumento o contenido. Tal vez a Paz no le gusta el término “griegos”, por ser este muy occidental o aristocrático para su gusto. Pero el asunto es que embiste contra The Economist (neoliberal, blancoide o de derecha, si se quiere), pero no contra los datos que muestra y que dejan, naturalmente, muy mal parada a Bolivia en términos de democracia. (Temo que otra sería la reacción de Paz si la línea editorial del medio fuera de izquierdas o afín a las teorías de la descolonización, a las que parece tenerles apego. Mas este es solo un prejuicio.)