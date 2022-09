Retiro de losetas comienza en dos frentes y vecinos piden celeridad

Por su parte, los vecinos pidieron celeridad y que no haya retrasos para evitar perjuicios.

Este fue el caso de Eduardo Chauquer, que vive hace diez años en la calle Bolívar, quien pidió que se trabaje en doble turno. “Se tiene que trabajar día y noche para cumplir con el cronograma y no perjudicar al vecino. Pagamos impuestos y empleados, entonces podríamos entrar en quiebra si se demora”, dice el hombre, que también es propietario de un restaurante.

El ingeniero y analista Rolando Schrupp cuestiona que no se haya realizado una planificación previa, tanto en el retiro de losetas como el enterrado de los cables. “Ellos están confesando que han comenzado una obra sin haber terminado de planificar cómo resolver los problemas. Admiten que aún no saben que harán con los cables porque no han realizado el estudio, pero van a pavimentar”, indica.