Retorno a clases en medio de campañas, vigilancia y reclamos por más seguridad

Indicó que esta infraestructura no cuenta con cámaras de vigilancia, pero los padres están contemplando colocarlas, en caso de que el municipio no lo haga.

La directora del turno mañana del colegio Ramón Darío Gutiérrez, Beatriz Saire, señaló que esta institución cuenta con 24 cámaras de seguridad, de las cuales cuatro no funcionan y dos tienen problemas, además el televisor donde se hace el monitoreo está arruinado. Agregó que se ha realizado la solicitud para que lo arreglen, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.

También dijo que aguardan el patrullaje, porque en el primer día de clases no vieron las medidas anunciadas.