Retorno a clases: los papás comparan precios y ajustan sus presupuestos para los útiles escolares

“Es moroso comprar la lista, porque piden cosas específicas y a veces no hay en un lado y hay que ir a otro mercado. El año pasado tuve que comprar un poco en la feria, otro en La Ramada y la Mutualista, incluso busqué en algunas librerías”, comentó.

La venta de mochilas también tomó impulso en la feria Barrio Lindo, donde no solo los padres que tienen más de un hijo compran a precio de docena, sino también otras personas que llevan esa mercadería a otros mercados y a provincias.

Lo mismo pasa con los uniformes, pues muchos quieren renovar los pantalones, poleras o mandiles y ya están buscando sus tallas. Sin embargo, la resolución ministerial señala que “el uso de uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio no es obligatorio y no impide el ingreso a clases”. “Está prohibida la exigencia de compra de uniforme y materiales escolares de un lugar determinado o exclusivo. Sin embargo, por consenso en asamblea de madres, padres, tutores y estudiantes, se puede optar por el uso de uniforme, pudiendo ser un implemento de bioseguridad, que no significará adquirir el mismo de un lugar específico, pudiendo obtenerlo del centro comercial o lugar que le permita su economía”, establece la normativa.