Retos en infraestructura, logística y precios frenan la importación de petróleo

La medida no se logró concretar en toda la gestión, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 21de diciembre de 2022, no obstante, la administración de Luis Arce volvió a diferir a través del Decreto 4843 el gravamen arancelario al 0% para la internación de crudo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

“En 2022, se pretendía traer petróleo por el norte argentino, pero esa idea no funcionó debido a las restricciones que tenía ese país para exportar crudo”, indicó el consultor Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos.

Para Guillermo Torres, también ex ministro de Hidrocarburos, los principales obstáculos para las compras externas del combustible son el tipo de refinerías que tiene Bolivia y el precio de la materia prima que requiere.

“Es una falacia decir que se va a importar petróleo cuando nosotros no tenemos las refinerías adecuadas para tratar los petróleos pesados que se comercializan en el mercado internacional. Nuestras refinerías han sido diseñadas para procesar el condensado (que se extrae del gas natural), el cual es un petróleo liviano, característico del país”, explicó.

Torres detalló que el petróleo crudo que se produce en Bolivia es más “limpio”, al no tener contaminantes como el azufre, mientras que la mayor parte de los petróleos que se ofertan en el mercado internacional contienen ese químico que corroe los equipos de las refinerías. Acotó que el petróleo que es similar al boliviano es escaso y “carísimo” por sus características ecoamigables.

Ríos sostuvo: “Hay que buscar el petróleo para el cual han sido reformadas las refinerías en Bolivia, es un crudo liviano particular que tal vez cueste conseguirlo. Se puede (también) mezclar el condensado que tenemos en el país con crudo pesado importado, hacer un crudo adaptable a las refinerías nacionales para sacar mayor cantidad de diésel”.

Hugo del Granado, ex vicepresidente de YPFB, coincidió en que se debe importar crudo “con las características adecuadas para las refinerías bolivianas”, aunque consideró que el principal problema está en la logística.

Esta operación debe concretarse tras un acuerdo mutuo entre YPFB y Enarsa, empresas estatales que deben coordinar cronogramas e inversiones. “Aparentemente, eso no se ha hecho hasta la fecha. Tampoco ha concluido la negociación para firmar un contrato de largo plazo con condiciones más favorables” en términos de precios para Bolivia, acotó.

“Nunca hemos importado petróleos, eso lo saben los técnicos que hemos trabajado en refinación, pero los políticos hablan de memoria, hacen propaganda, pero mucho de lo que dicen no lo hacen y no lo van a poder hacer”, dijo el ex ministro, quien apuntó que la internación de este producto trae también consigo otros problemas, como el tratamiento de los desechos que dejan los petróleos pesados.