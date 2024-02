Retraso, desorden y cierre de calles del centro, las críticas al Carnaval cruceño

La alegría no basta para pasar un buen Carnaval. Lo que debía ser una fiesta, se convirtió en una tortura para los comparseros que asistieron al corso que se realizó el fin de semana pasado.

Los integrantes de las comparsas se vieron perjudicados, porque esperaron por horas su paso por el Cambódromo con toda su alegoría preparada. La reina Aitana le puso simpatía a la fiesta, pero quedan aspectos por ajustar para que el público y los comparseros no queden frustrados.

También considera que los responsables de llevar el corso adelante no abastecieron, puesto que solo tres personas de la ACCC controlaban la multitud.

Sin embargo, asegura no se hizo conocer a tiempo el orden de salida de las comparsas en el corso. “Los carros llegaban al Cambódromo y se colocaban como le tincaba a cada uno, como no había un orden establecido, no había quien pueda instruir dónde colocarse. Una vez que se publicó la lista, se tuvo que mover carros con mucha gente de por medio y todo se hizo muy lento”, dijo.