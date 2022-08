Revelan que INE emitió datos falsos y trató de imponer fecha en la resolución

En tanto que el alcalde de Montero, Regys Medina, sostuvo que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y el gobernador Luis Fernando Camacho, hacían las observaciones para que el censo no sea en 2024, mientras que los alcaldes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) apoyaban el cronograma del INE.

“Ellos decían que entendían que el tiempo de preparación para el censo se podía alargar, pero no buscaban la forma de acortar el mismo y hacerlo dentro del plazo propuesto por el Comité Interinstitucional”, dijo Medina.

“Santa Cruz fue a un paro diciendo que tenían una propuesta técnica, pero el día de ayer (por el lunes), en la reunión, vimos que su propuesta no estaba concluida. Pidieron más tiempo para complementar, por eso dijimos que no fue serio el Comité Cívico, porque pidió a la gente que se movilice cuando todavía no tenían una propuesta clara o bien definida”, declaró Ruiz.