Reversión indirecta en agronegocios: Sanciones ambientales y sus riesgos

El Decreto Supremo N° 5203 establece multas significativas para quienes practican quemas ilegales, con sanciones que varían entre 190 y 976 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) por hectárea, incrementándose en un 100% con cada reincidencia (esto multiplicado por el total de la superficie del predio, sin importar el área que haya sido afectada por la quema ilegal). Las sanciones, al ser acumulativas (y sin un límite claro en cuanto a su posible aplicación sobre el predio completo), plantean la posibilidad de que, a largo plazo, los propietarios no puedan hacer frente a estos costos, viéndose obligados a ceder sus tierras. Este tipo de sanción, en su aplicación práctica, podría interpretarse como una reversión indirecta, donde el propietario pierde la titularidad no por una reversión directa, sino por la imposibilidad económica de cumplir con las sanciones impuestas.

No es menos riesgoso que, en los articulados del Reglamento (R.A. 139/2024 – ABT) del DS 5203 artículos 9° y 11°, se enuncien dos temas fundamentales; el primero que profundiza la inseguridad jurídica en contra del propietario de la tierra, cuando se indica que “en caso de quemas producidas por terceros, los propietarios del predio deberán denunciar el hecho identificando claramente al autor de la quema”, asumiendo de esta manera que, ante la no ocurrencia de esta situación, la autoría material del hecho recaería sobre el dueño de la tierra que no hubiera denunciado dicho evento; el segundo aspecto que no está determinado como quema específicamente, en su artículo 11° determina que el incumplimiento al Plan de Ordenamiento Predial dará lugar a la sanción con multa de 190 UFV por hectárea total de su predio, provocando con esto la reversión indirecta, ya que no se puede establecer una multa por la extensión total del predio, sino más bien, por el área del predio que ha sido afectada.