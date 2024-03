Revive la oposición

Después de mucho tiempo la oposición ha logrado posicionar un tema relevante en la agenda pública. La realización de una elección primaria entre precandidatos abre una interesante posibilidad de debate e intercambio de ideas de cara a los comicios de 2025, ya sea que esta iniciativa prospere o no.

Ya es un adelanto que la convocatoria a primarias por lo menos hubiera destapado las aspiraciones de líderes conocidos que, hasta ahora, habían preferido no hablar de 2025, las de algunos nuevos que comparten la idea, y las observaciones del MAS, que seguramente advierte amenazas, no solo por su división interna, sino por un eventual agravamiento de la crisis económica que podría golpear a cualquiera de sus candidatos.

Las primarias no cancelan la posibilidad de que nuevos actores ocupen un lugar en la carrera. Por el contrario, les ofrece la posibilidad de inscribir sus nombres, de participar de un debate adelantado y comprobar si es real que una gran mayoría de los bolivianos apostaría, como se desprende de los resultados de varias encuestas, por un recambio en los liderazgos.

Para algunos el problema de la candidatura única es que tendría como idea de articulación derrotar al partido de gobierno, lo cual es obviamente limitado y riesgoso, porque alienta una polarización de la que no ha salido bien librada la oposición en ninguno de los procesos electorales recientes.

Resta por saber si la crisis llegará un extremo tal que no sea fácil pronosticar si llevará la corriente llevará hacia un candidato a prueba o a uno probado. Tal vez la experiencia no sea un valor, porque en electorados que apuestan al cambio no tiene la mejor connotación.