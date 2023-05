Revocatorio ¿No se aprendió la lección?

Este 8 de mayo, se cumplen 15 años que Evo Morales expresaba: “He quedado muy satisfecho, muy conforme con esta aprobación y estoy esperando para que el Senado lo que sancionaron me envíen para promulgarlo rápidamente, para ir al referéndum revocatorio de mandato popular”. El Senado presidido por Oscar Ortiz había sancionado la Ley de Revocatoria de Mandato Popular del Presidente y Prefectos.

También se cumplen 2 años y medio del Gobierno de Arce-Choquehuanca y se podría iniciar el proceso de revocatorio de mandato, a objeto de no permitir por la vía constitucional la continuación del ejercicio del poder. Los cabildos fueron ‘cuna’ de la lucha independentista. Santa Cruz, vía “cabildos”, exigió a Carlos Mesa elección de prefectos y descentralización administrativa-económica; Mesa se resistió, pero al final cedió y convocó para la elección de prefectos -109 CPE 1994- y Asamblea Constituyente, pero ya era tarde, los cruceños se cansaron de no ser tomados en cuenta y aceptaron su renuncia. La misma estrategia de ‘cabildo’ fue utilizada contra Morales, para la incorporación al debate de las Autonomías en la Constituyente, hoy constitucional.

El ‘referéndum’ fue parte de la reforma constitucional de 2004 -Art. 4.I., sin embargo, no estableció la ‘revocatoria del mandato’-- por eso dijimos el 2008 que era ilegal, la Ley 2769 de 06/07/2004, del Referéndum, tenía otros alcances, no así la “revocatoria de mandato”. Hoy, lo expresa el Art. 11.II.1 de la CPE, a efectos de impedir la continuidad de autoridades electas, vía ‘revocatorio’ de mandato.

‘Pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla’. Esto obliga, analizar el escenario de 15 años atrás: veamos el 2007-2008 fue un periodo político muy tenso por la Constituyente y lo que se pretendía. Morales, solo se movía en La Paz, Oruro y Potosí, los restantes conformaron la llamada ‘media luna’. Ya en diciembre de 2007 se produjeron duros enfrentamiento en Cochabamba, Manfred vio una salida política y lanzó la idea del revocatorio; Morales y el MAS aceptaron el reto y el 07/12/2007 aprueban en Diputados el P.L. de Revocatoria de Mandato y es enviado al Senado el 15/12/2007 y es ‘congelado’ hasta el 8 de mayo de 2008, cuando sin ningún análisis jurídico y menos de ‘cálculo político’ Oscar Ortiz pone en agenda el tratamiento el PL, que es sancionada sin ningún debate, la envían al Ejecutivo, ‘creyeron que vetaría la Ley’ pero no fue así, Morales promulga la Ley 3850 y fuimos a las urnas; allí el MAS ganó cuerpo, fue un “salvavidas” que le lanzó Ortiz a Morales.

Después de la derrota “parcial” Costas y otros se mantuvieron, trataron de buscar una explicación de por qué el Senado ‘en manos opositoras’ había aprobado dicha Ley, los senadores Carlos Bort y ‘Látigo’ Rodríguez decían que no se les había consultado ni explicado el alcance de dicha aprobación, habían recibido la orden de levantar la mano y así lo hicieron.

¡No se puede cerrar la tranquera cuando lo burros ya están fuera del coral!, sin embargo, para no cometer el mismo error, que hoy se puede volver a presentar, es bueno recordar qué pasó días previos ‘el 4 de mayo de 2008, los cruceños fuimos a las urnas en referéndum departamental por el Estatuto Autonómico, fue aprobado con el 83%. Estos números ‘ilusionaron’ al entonces presidente del Senado, que llega a La Paz y convoca a sesión y aprueba la referida Ley, Morales es ratificado con más del 60% y lo que viene después, ya está sabido.

¿Ortiz se ‘reencarno’ políticamente? y pretenden llevar a los cruceños por el mismo camino. ¿Aún creen que Lucho es debilucho? Arce no es Morales, pero sigue y seguirá en el poder, está disputando no solo el liderazgo de las bases sociales del MAS sino también el propio partido. ¿No se dan cuenta? Si bien la coyuntura es diferente al 2008, tenemos en ‘teoría’ una clase política renovada oficialistas y opositores; sin embargo, las instituciones y los liderazgos opositores no debe caer en el error inducido por el Comité de Calvo, vía pregunta del ‘cabildo’ ¿será falta de experiencia? o vaya uno a saber ¿a qué están jugando por debajo de la mesa?