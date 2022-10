Revoluciones industriales, más que políticas

“Divide et impera”, es el viejo adagio “divide y reinarás” más usado por la especie humana como una estrategia política generalizada a nivel mundial aplicable lamentablemente para ignorantes e ingenuos con propósito de dominación, manipulación y engaño. No se invierte en educación de calidad no sólo porque es a largo plazo sino porque el mayor rédito político consiste en mantenerlo al pueblo en la ignorancia, mediocridad y pereza.

De esta manera, cualquier pretexto es aprovechado y es conducente a una polarización inmutable, por ejemplo: feministas Vs machistas; Derechas Vs Izquierdas; Comunistas totalitarios Vs dictadores de Derecha; hombres Vs mujeres; jóvenes Vs. adultos mayores, etc. Mientras más divididos y desinformados estemos, más manipulables y distraídos por lo mediático seremos, mientras quienes conservan el poder disponen de los recursos naturales y económicos a su favor.