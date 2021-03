Reyes Villa se aferra a su candidatura y prepara una batalla legal internacional

Escucha esta nota aquí

“Yo sigo en campaña”. Con esa frase despertó Manfred Reyes Villa, el candidato que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a raíz de un pliego de cargo que fue ejecutado en su contra.

“La gente tiene que votar por lo que ha decidido, por Manfred. No vamos a dar la opción de sustituir a Manfred. Irá por esa vía, porque hemos cumplido todos los pasos legales y procedimentales”, declaró ayer el aspirante a la silla edil de Cochabamba antes de participar de un evento proselitista en el colegio España de la capital del valle.

Para esa hora, seguidores de Súmate y vecinos de los barrios de la zona norte decidieron acampar en las puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) y otros sitios estratégicos de la ciudad, incluida la plaza 14 de Septiembre, para esperar la probable reposición de la candidatura anulada el 26 de febrero por el TSE.

El sábado, tras ese fallo, una delegación de la alianza Súmate viajó a La Paz y planteó al TSE un recurso extraordinario de revisión y enmienda para que Reyes Villa vuelva a la papeleta de votación. Las autoridades electorales habían anulado su postulación tras corroborar la existencia de un fallo coactivo por Bs 2,3 millones que fue ejecutoriado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante la recta final de los comicios del próximo 7 de marzo. El caso, vinculado con la compra de seis vehículos para la antigua Prefectura del departamento, data de 2006.

Reyes Villa pagó la totalidad de la deuda y presentó este recurso “por obtención de prueba de último momento”. “Hemos acreditado en la forma que el TSE solicitó toda la documentación que aclara y respalda la cancelación del 100% del pliego de cargo. No se debe un centavo, eso está zanjado”, explicó Mauricio Muñoz, el abogado de la alianza política.

Esos recursos fueron reunidos con aportes de empresarios, candidatos y dirigentes. Ayer, el equipo jurídico obtuvo, de la Gobernación de Cochabamba, la certificación del pago de esta deuda coactiva y la remitió a La Paz, al TSE, según precisó el propio Reyes Villa, quien desarrolló varias actividades proselitistas, incluida una reunión con jefes de recintos electorales, delegados políticos que “cuidarán los votos”.

Manfred Reyes Villa se mostró confiado y “aseguró que el TSE analiza con detalle todos los documentos” presentados para que su candidatura sea rehabilitada.

Los vocales del Órgano Electoral celebraron ayer una prolongada reunión de sala plena que se extendió hasta el final de la tarde. Se informó desde esa entidad que se respetarán los plazos procesales para el tratamiento del recurso extraordinario de Súmate.

A pesar de este optimismo, el político opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) mantuvo durante el fin de semana extensas reuniones con la cúpula de Súmate, la alianza que lo postuló, y dirigentes vecinales que lo respaldan para analizar los próximos escenarios, incluso la posibilidad de no llegar al domingo 7 de marzo.

“Aún nos falta un amparo constitucional que, seguramente lo haremos, pero, de ser necesario, se llegará a instancias internacionales. El mundo debe saber lo que está pasando en Bolivia, lo que se está pretendiendo hacer contra la democracia y el derecho supremo que tiene el ciudadano de elegir”, declaró a EL DEBER Mauricio Muñoz, el abogado de Reyes Villa.

Alegatos

El abogado Cayo Salinas comentó ayer, en un contacto con radio Panamericana, que la decisión emitida por TSE el 26 de febrero puede vulnerar los derechos políticos de los ciudadanos y anticipó que es posible que los afectados acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), reconocida por el país.

El Pacto de San José, como también se conoce a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece en su artículo 23 estas garantías en favor de los ciudadanos: “Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

“Hemos visto con mucha sorpresa que ya se han instalado como cinco o 10 piquetes de huelga. En la plaza principal, frente al TED, en la plazuela 4 de Noviembre, en Cala Cala. Estamos muy sorprendidos porque es la ciudadanía la que expresa su molestia a ese manipuleo grosero que se está haciendo contra una candidatura a seis días de la elección. Nunca antes se había visto algo igual”, declaró Mauricio Muñoz.

El jurista y portavoz de la agrupación que postula a Reyes Villa aseguró ayer que esa movilización no fue promovida por su organización política, pero subrayó que se trata de la expresión de quienes defienden sus derechos.

La vigilia que convocó a más ciudadanos se instaló en las puertas de la sede del TED-Cochabamba, ubicada en inmediaciones del Parque Lincoln, al norte de la ciudad. El dirigente vecinal Enrique Siles aseguró que hay “un estado de alerta en defensa de la democracia”, pues considera que la inhabilitación de Reyes Villa puede dar lugar a muchos abusos por parte del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ahora somos 128 personas en huelga de hambre y hay una marea morada en favor de Manfred. Nuestra vigilia en las puertas del Tribunal es pacífica, pero con la decisión de que no vamos a permitir que inhabiliten a un líder que va a ganar en las elecciones municipales”, afirmó el vecino en contacto con esta redacción.

Consultado sobre su representatividad, Siles indicó que existe representación de todos los sectores sociales y vecinales. “Incluso, se han sumado personas del valle alto”, remarcó.

Movimiento

Dirigentes de Súmate esperaron ayer el fallo del TSE y seguidores de Reyes Villa se movilizaron en Cochabamba, pero también en La Paz. Una pequeña, pero ruidosa protesta se instaló en la plaza Abaroa de La Paz, donde está la sede del TSE. Con banderas celestes del departamento del valle, los ciudadanos exclamaron pedidos de urgencia para “rehabilitar” a Reyes Villa en la contienda electoral. No faltaron críticas contra Salvador Romero y los vocales de la sala plena de ese órgano del Estado, pues vincularon la decisión del 26 de febrero con una acción política que estaría promoviendo el MAS con miras a las elecciones.

Tras esa protesta, llegó un grupo de manifestantes del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) que reclamó, además de la inhabilitación del candidato cochabambino, por la suspensión del sistema de transmisión rápida de datos. “Eso es muy oscuro, el TSE debe ser transparente y se debe reponer el Direpre (el sistema de Difusión de Resultados Preliminares), afirmó Manuel Morales, dirigente de ese comité.

Muñoz recordó que durante la campaña electoral, la candidatura de Reyes Villa enfrentó al menos 12 acciones legales que apuntaban a su inhabilitación y aseguró que el último escollo tiene que ver con el pago del pliego de cargo que provocó la decisión del TSE que lo sacó de la contienda.

La pasada semana, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)emitió un dictamen para “recordar” al Órgano Electoral que la medida cautelar que exime a candidatos de acreditar dos años de residencia permanente y continua en el sitio donde postulan debe estar respaldada por una constancia de que hubo asilo o persecución jurídica.

“El TSE ya se ha manifestado en favor de Manfred. El TED ya no puede pronunciarse porque lo inhabilitó, en un primer momento, por el tema de la residencia. Se acreditó la condición de Manfred”, precisó Mauricio Muñoz.

No obstante, Reyes Villa está empadronado en Tiquipaya, “pero no afecta, porque su domicilio legal, su plan de vida, siempre estuvo en Cochabamba. No olvide que él ya fue alcalde de esa ciudad y prefecto también”, remarcó.

Complementó que efectivamente tiene una casa de campo en Tiquipaya, donde pasa algún fin de semana, donde estuvo aislado mientras estuvo contagiado por el Covid-19, “es por eso que recién llegado, tuvo que inscribirse para votar en ese lugar. Pero es un tema coyuntural. Espero que no sea utilizado políticamente”.

El vocero recordó también que “todos los cochabambinos saben que él tiene un departamento en las Torres Sofer”, en la ciudad.

Desde el Órgano Electoral recordaron que a fines de enero ya hubo un pronunciamiento sobre este tema y que no se podría tratar dos ves a no ser que exista otra demanda sobre otro tema.

La Ley 026 de Régimen Electoral no permite que candidatos con sentencias ejecutoriadas postulen a cargos elegibles. Del mismo modo veta a aquellos que no acrediten residencia permanente en el lugar al cual quieren representar.

Franco Gamboa, sociólogo y experto en políticas públicas, consideró que “la decisión del TSE no fue oportuna” y al mismo tiempo cuestionó que Reyes Villa no haya podido esclarecer todas sus cuentas que tenía pendiente. “Retornó al país con el Gobierno de Jeanine Áñez, pero no limpió sus cuentas. Pudo haberlo hecho y no lo hizo”, puntualizó Gamboa.

“El TSE tuvo que haber analizado este caso con anticipación y con miras a lo que vaya a pasar después del 7 de marzo perjudica más a los vocales que a Manfred”, puntualizó el experto durante una conversación con EL DEBER.

El fin de semana en Apolo, municipio al norte de La Paz, el vicepresidente David Choquehuanca fue consultado sobre el caso Reyes Villa y dijo que de manera muy general hay que mirar el futuro con optimismo y aseguró que “es el pueblo quien tendrá la última palabra” el día de las elecciones.

El TSE publicará la lista definitiva de candidatos el 6 de marzo, un día antes de los comicios.