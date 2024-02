Riesgo país, inseguridad y crisis jurídica, trabas para la inversión extranjera en 2024

Los inversionistas extranjeros ya no miran a Bolivia como un mercado seguro para invertir y guardan la billetera por temor a perder los dólares ante la permanente turbulencia política, social y económica que vive el país desde hace más de una década.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Banco Central de Bolivia (BCB), hasta el primer trimestre de 2023 habían ingresado $us 60 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), nada comparado con los $us 1.750 millones que ingresaron en 2013, principalmente en inversiones en el sector hidrocarburos.

En 2022, año que marcó la recuperación de las economías de la región después de la pandemia, ingresaron a América Latina y el Caribe (ALC) $us 224.579 millones de IED, siendo Brasil el principal receptor de la región (41% del total), seguido de México (17%). En Bolivia sucedió todo lo contrario, hubo una salida de al menos $us 12 millones.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó que el país cuenta con todas las posibilidades productivas, no sólo en los sectores extractivos, pero también en la agroindustria, la manufactura o el turismo, pero no existen las condiciones. “Para que eso ocurra tienen que haber ciertas seguridades por parte del Estado, la seguridad jurídica para la inversión, la seguridad de mercados, que no existan cupos y la seguridad de un trabajo conjunto público-privado”, señaló.