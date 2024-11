Riesgo país: La economía no perdona

El reciente informe de JP Morgan, difundido por Bloomberg, pinta un panorama desolador para Bolivia, posicionando al país en el segundo lugar con el mayor riesgo país de la región, solo por detrás de Venezuela. Con 1.942 puntos, esta calificación no solo refleja el deterioro de la confianza en los bonos soberanos bolivianos, sino que también evidencia una crisis económica que se cierne sobre la nación. La situación se agrava en un contexto donde la inflación acumulada alcanzó un 7,26% en octubre, mientras que las Reservas Internacionales Netas (RIN) se han reducido a $us 1.970 millones, una cifra que representa solo una décima parte de su máximo histórico de $us 15.000 millones en 2014.