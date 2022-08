Riesgos de un creciente clima de desinversión

Los pronósticos de una severa desaceleración del crecimiento de la economía global al III Trimestre de los corrientes se han confirmado en gran parte, y aun se teme una probable recesión en varios de los países de ingresos medios, en particular los más dependientes de energía y alimentos. Los gobiernos y organismos internacionales tratan de enfrentar la situación con mayor inversión pública y financiamiento externo para cuadrar sus desbalances fiscales y alejarse de una crisis incontrolable de su inflación y devaluación que los lleve a una situación de default, ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

El informe del presidente en nuestro 197° Aniversario el pasado 6 de agosto nos revela realidades importantes sobre los logros en materia económica y social, muchos de ellos indiscutibles y constatables, como la baja inflación, la recuperación de la ocupación laboral, la reducción de los niveles de pobreza, el aumento de la inversión pública, el incremento de las exportaciones y con ello el superávit de la balanza comercial. Lo que no se ve entre bambalinas son los contrastes de estas cifras, que nos muestran la otra cara de la moneda, en las que debemos trabajar de forma urgente, donde los indicadores muestran una creciente deuda pública interna y externa, mayor déficit fiscal, una balanza comercial de servicios deficitaria, bajo nivel de inversión privada nacional y extranjera.

No hay que ser un cientista ni un gurú de la economía para darse cuenta que la contraída inflación está sentada en abundante permisividad del contrabando y la informalidad; sin embargo, la comida barata cuesta muy caro, por el sacrificio en los ingresos tributarios y sobre todo por la afectación a la producción nacional formal y el empleo que esta genera. La fortaleza de la moneda y la nula devaluación no es para nadie secreto que se basa, en gran parte, en la abundancia de dólares que provienen del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia cada vez más organizada. Un viejo adagio reza que hasta la pobreza es llevadera con plata, y mientras haya plata (aun sea prestada o mal habida) vamos a seguir sobrellevándola, a sabiendas que esto no es sostenible en el tiempo, pues con lo único que la pobreza se cura es con empleo digno.