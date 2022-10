Riesgos y retos para la democracia

Es cierto que esta falta de transparencia en las elecciones no es un mal exclusivo de los últimos 17 años. Se arrastra desde los primeros años transcurridos desde 1982. Fue y sigue siendo un tema pendiente en la agenda democrática del país, pero ahora con una carga más pesada, resultado de la pérdida de autonomía que había comenzado a ganar la entonces llamada Corte Nacional Electoral, hoy Tribunal Supremo Electoral.

Una pérdida de autonomía que afecta no solo al TSE, sino a todas las otras instituciones del Estado, controladas por un poder central que las degrada, las manipula y las usa para acallar las voces críticas y disidentes de la voz oficial, sean estas de la oposición política o de cualquier otro sector de la sociedad civil. Esto es lo que vive Bolivia desde hace década y media, sin que se vislumbre a corto o mediano plazo un freno a esta apuesta, sino más bien todo lo contrario: más autoritarismo y más proximidad a una autocracia.

Un peligro real, no apenas latente, alimentado no solo por el Gobierno central de turno, sino también por el mal y hasta pésimo desempeño de la clase dirigente en general, cada vez más desconectada de los asuntos que demandan atención urgente. En otras palabras, como lo venimos repitiendo hace ya un buen tiempo, la culpa de este retroceso no es solo del MAS, sino también de quienes se dicen opositores al régimen o contrarios al ejercicio de un poder que va camino a dar el salto del autoritarismo, al totalitarismo.