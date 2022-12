Rituales para atraer prosperidad y buena suerte mueven el comercio

“¿Un secreto?, para que surta el efecto deseado la prenda tiene que ser regalada y no comprada por uno mismo”, comenta una joven que este martes acudió con su amiga al mercado Mutualista a realizar compras para las cábalas y tradiciones de Año Nuevo.

Las lentejas siempre representaron un símbolo de abundancia, por eso es que en algunos hogares colocan lenteja cocida y c ruda como parte del menú en la mesa, porque hay quienes acostumbran no solo a comer una cucharada a medianoche, sino que también lanzan el producto para atraer la prosperidad.

​También hay quienes se deshacen de todo lo viejo o de lo que no usan, ya sean prendas de vestir o cosas, para recibir el nuevo año con las energías renovadas. ​Elvira Sánchez, por ejemplo, aprovechó el feriado del lunes para hacer una limpieza de su guardarropa, sacó todas las prendas que no usa y las regaló. Otros abren la puerta principal de su casa y barren desde adentro hacia fuera. Según las tradiciones, esto ayuda a eliminar las malas vibras cargadas en el año y empezar con el pie derecho.​En los mercados están listos los billetes de alasitas para atraer dinero. “La plata llama más plata”, dice una vendedora del Mutualista que ofrece un fajo de $us 5.000 de billetes de alasitas por Bs 5.