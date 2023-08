Robo de ganado atenta a la genética y pecuarios pierden $us 2,5 millones

Comentó que Aurea fue una de las ‘joyas’ del remate organizado por la cabaña Las Maras el mes pasado y que un día antes de ser sacrificada por los abigeatistas debió ser entregada a un productor lechero de Pailón que pagó $us 9.000 en la puja comercial. La operación se frustró debido al bloqueo en esa ruta. La presión social, con corte de vías, es otro problema que impide a los ganaderos realizar sus actividades con normalidad.

Según Frerking, la vaca registró un promedio de producción de 35 litros de leche por día, unos 7.800 litros por periodo lactancia (dura unos 305 días), que transformado en valor equivalen a $us 3.830. Era donadora de óvulos para inseminación asistida. Cada embrión con preñez confirmada tenía un valor de $us 700 y sus descendientes (terneras) se cotizaban a $us 3.500.