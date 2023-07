Ronald Casso: “Tenemos problemas en el ritmo operacional y de capacitación”

BoA está en un mercado duro como el aeronáutico que es de alta competitividad y constante actualización. En la actualidad BoA tiene el 82% de participación en el mercado global de Bolivia. Pero no en todas las rutas tenemos el 82%. Hay destinos como Tarija, Cobija, Yacuiba y Uyuni que solo vuela BoA y ahí tenemos el 100% de participación en el mercado, pero no porque estas rutas sean de altas rentabilidad, sino al contrario son de baja rentabilidad, por lo que las empresas privadas no las operan. En las rutas nacionales con competencia ahí si tenemos una participación más baja que oscila entre un 60 y 70%. El mercado internacional es mucho más competitivo y en todas las rutas que llegamos competimos por un 50% del mercado.