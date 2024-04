“Rosa pastel”, el desencanto laboral

Hace poco, buscando escapar de la rutina y el ajetreo de la metrópoli boliviana, me sumergí junto con mis amigos en la nostalgia de un concierto tributo a Panda, una banda de rock que me transportó a una época de sueños y aspiraciones. Sin embargo, esa sensación se desvaneció como un espejismo, emergiendo la melancolía cuando en un descanso del show, los teloneros del grupo de forma sorpresiva interpretaron la canción "Rosa Pastel" de Belanova. Esta canción me rememoró al controvertido trend de TikTok, el que refleja las preocupaciones y experiencias de muchos jóvenes: la nostalgia por un futuro prometedor y la dura realidad de la precariedad laboral y la falta de oportunidades.

Ahora bien, a pesar de la precariedad laboral, la realidad material parece mantenerse en una relativa normalidad, puesto que no ha habido un desequilibrio económico catastrófico que impulse protestas sociales. Sin embargo, esta aparente calma resulta preocupante, no por nada economistas como Pablo Mendieta ha tenido que plantear en su más reciente artículo la siguiente interrogante: "¿Estamos o no en crisis?". Así es que, esta falta de reacción ante la situación económica y laboral podría reflejar una aceptación pasiva o más bien, significaría que el subsistir ha acaparado el tiempo de los ciudadanos que no ha encontrado disponibilidad para concentrarse en más opciones.