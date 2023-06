Roxana del Río: “Si Dios hizo el milagro conmigo, lo hará con las personas que tienen fe”

Roxana del Río es un fiel testimonio de que Dios hace milagros.



La reina del Carnaval 2014 tuvo que ser sometida a una operación de riñón en su primer embarazo, mientras que en el segundo tenía un 70% comprometidos sus pulmones a raíz del covid; hoy, ella puede decir que el Señor nunca la abandonó.

Hoy en día Roxana está alejada de las pasarelas y de la pantalla chica, y se dedica a las redes sociales y a su fundación Renacer, donde ayuda a las mujeres víctimas de violencia.

La exmagnífica ahora disfruta del amor de sus dos hijos y de su esposo, el concejal Mamen Saavedra, de quien dice es su fan número 1.

- Roxana dejó la pantalla chica y el modelaje ¿Ahora a qué se está dedicando?

Dejé la pantalla chica en el 2018, después de que nació mi primer bebé, y sin buscarlo me empezaron a llamar marcas para trabajar en redes sociales y desde ese entonces no he parado. Descubrí nuevos negocios, me permitió conocer nuevas empresas e incluso trabajo con EL DEBER desde hace cinco años.

Ahora me dedico a generar contenido en redes sociales, en ser imagen de varias empresas y trabajar como maestra de ceremonias.

- ¿Es verdad que ayuda a una fundación?

Actualmente soy cofundadora de Renacer, ya vamos a cumplir dos años.

Todo esto empezó a raíz de un sufrimiento oculto que yo tenía, desde hace más de 15 años que vivo de cerca situaciones de violencia con amigas, colegas y hasta personas que no conozco. Y si bien soy abogada de profesión, pero nunca ejercí, estas mujeres se acercaban a mí a pedirme ayuda, yo siempre traté de ayudarlas en lo que estaba a mi alcance.

Pero con el pasar de los años me frustré por no poder ayudarlas, pero como los tiempos de Dios son perfectos, nos unimos con tres amigas, y así fue como nació Renacer.

- ¿Qué es Renacer?

Elegimos el nombre de Renacer para que todas las mujeres sepan que pueden salir de esta situación de violencia, que no dependen de un abusador, que existe una vida feliz, llena de amor, y que existe la oportunidad de Renacer.

Es un voluntariado que hacemos con amor y de corazón. Por ahora todas mis energías están enfocadas en mi hogar, mi trabajo y en la fundación.

- ¿Extraña las cámaras?

Extraño demasiado las cámaras, creo que Dios tiene preparado algo lindo para mí. Ahora puedo agendar mis obligaciones y darles más prioridad a mis hijos.

- Cambiando de tema, en su primer embarazo pasó por duros momentos, ¿cómo le cambio la vida?

Pasé una prueba de fuego y fe, de la cual Manuelito y yo somos fieles testimonios del amor de Dios. A mí me sacaron un riñón cuando estaba embarazada de cuatro meses y contra todo pronóstico, sobrevivimos mi bebé y yo.

Dios fue tan perfecto que me sanó, ahora no tomo ni un solo medicamento, que tenía que hacerlo de por vida.

- ¿El segundo bebé le tocó en pandemia y con covid?

Mis dos bebés son testimonios de fe, Santiaguito nació cuando yo tenía covid, con un 70% de mis pulmones comprometidos, me operaron de emergencia, pero como Dios es tan bueno, mi bebé nació prematuro, pero ya estaba listo para vivir fuera de mi vientre; los dos nos recuperamos y no lo contagié de covid.

La doctora le confesó a mi mamá, que no sabía si uno de los dos iba a sobrevivir (llora); perdón, es que me emociono mucho de contar todo esto. Si Dios hizo el milagro conmigo, lo hará con las personas que tienen fe.









Roxana del Río /Foto: Ricardo Valdivia

​









- Su esposo, Mamen Saavedra, es furor en redes sociales y lo piropean, ¿es celosa Roxana?

Mamen me quitó la popularidad, donde vamos lo felicitan, le agradecen y hasta le piden fotos (risas). Mi suegra y yo somos sus fans, yo siempre les tomo las fotos, no tengo celos, más bien me causa gracia ver los piropos que le lanzan en redes sociales. Conozco a mi esposo, sé con quién estoy casada, confío en él y sé que ante todo va a velar por su familia.

- ¿Alguna anécdota con alguna fan?

Una vez se me acerca una señora en un restaurante, ella muy amable y amada. Me dice que me seguía en mis redes sociales y yo feliz, cuando me dice, ‘me toma una foto con su esposo’ (risas), yo solo fui el enganche para que le tome la fotografía.

- ¿Cómo es el Mamén esposo y papá?

No existen las parejas perfectas, pero sí existen las parejas con la intención de que las cosas funciones, y ése es nuestro caso. Cuando tenemos un problema con Mamen, luego de que pasa el momento tenso nos sentamos, hablamos y asumimos nuestros errores.









Roxana del Río junto a su esposo, Mamén Saavedra, Santiago y Manuelito /Foto: Ricardo Valdivia









En cuestión de padres somos muy presentes para nuestros hijos, él los acuesta todas las noches, también los lleva el colegio y los fines de semana sí o sí tenemos que estar los cuatros juntos, si la pareja está bien, el ambiente familiar lo estará.

Nunca hemos llegado al extremo de golpear a los niños, nos hemos dado cuenta que se puede hablar y que ellos entienden.

- ¿Piensan agrandar la familia?

Por ahora no queremos buscar más bebés, cerramos la fábrica.