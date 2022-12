Ruta del Vino y Singani, el destino turístico de Tarija desde Bs 120

“Considero que es importante reforzar no solo en la promoción, sino en mejorar la calidad de sus servicios. Podemos tener la mejor promoción del mundo y traer a los turistas, pero si no los atiendes y no ofreces un servicio de calidad en cuanto a transporte, hospedaje y todos los servicios que ellos necesitan, ahí está el problema”, indicó.

A su criterio, se podrá mejorar con la capacitación al talento humano y de los servicios para este destino turístico que se ha ido consolidando con el paso de los años en base a los esfuerzos concentrados de las instituciones públicas y privadas.