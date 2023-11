Sabemos y nada hacemos

El tremendo calor que estamos soportando en los últimos días, no es comparable con las anteriores épocas de calor, que sí, estaba caliente, pero no a los extremos que cada día estamos sufriendo esta última época.

Los incendios por chaqueo indiscriminado e ilegal que están destrozando los montes del oriente boliviano, además que son producto de chaquear amplias zonas para también ilegalmente adjudicarlas, tiene dos connotaciones, la principal es que se destruyen zonas con una riqueza en vegetación y madera, que prácticamente a corto plazo, son irremplazables; y la segunda, es que esa destrucción no solo afecta a nuestro país, sino también se suma a los graves inconvenientes mundiales de calentamiento global, la desaparición de fuentes de agua y otras graves consecuencias de factor climático que ya no son locales, regionales, sino son planetarias.

Todos esos cambios en la naturaleza no son recientes, vienen desde mucho tiempo atrás y que es lo que la humanidad hizo para remediarlos, controlarlos o disminuirlos, acudió a sus gobiernos y estos gobernantes, asumiendo su profundo pensamiento burocrático y de ver únicamente lo que les beneficiaba a sus países, en reuniones y congresos internacionales, llenos de parafernalia propagandística de los medios de comunicación y de enormes gastos burocráticos para darles los mejores hospedajes, alimentación y caras bebidas, se reunían, discutían lo que las grandes potencias querían que discutan, aprobaran en declaraciones pomposas y vacías, pero nada más, no ir más allá de los intereses mezquinos que tenían y resguardaban, y a pesar de los reclamos de algunas organizaciones solitarias y sin financiamiento, no pasaba nada, no habían cambios y la situación cada vez se hacía más insostenible, y así llegamos donde estamos, con sequias en enormes extensiones del planeta, donde el agua racionada alcanza en algunos casos para la alimentación, con una racionamiento duro por la gravedad de este asunto, y en contrapunto en las grandes potencias sus burócratas, de boca para afuera hablan del calentamiento global, pero que no se toquen los intereses que cuidan y por supuesto que en próximos años, veremos otras reuniones internacionales para discutir estos graves problemas, sin que exista ninguna solución o medidas que puedan defender a la naturaleza, y que los simples mortales sigamos soportando esas graves consecuencias.