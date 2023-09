Salarios por arriba de los Bs 13.000 seguirán ‘subvencionando’ al Fondo Solidario

A tiempo de remarcar que decir que solo el 6% de la población se verá afectada por los nuevos incrementos, es no tomar en cuenta que ese porcentaje esta compuesto por personas y ciudadanos que aportan al país , que se especializan, que estudian y se capacitan para lograr un mejor salario.

“Se sigue castigando al que busca destacarse, al que no espera nada del Estado y tiene iniciativa propia. Nuevamente la dictadura de la mayoría castiga al éxito y obliga a ser solidarios”, criticó Dunn.

Ante la consulta de EL DEBER , desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informaron que el incremento al Aporte Patronal Solidario y al Aporte Nacional Solidario de los asegurados con ingresos elevados, representa un incremento al Fondo Solidario de $us 46,4 millones, lo que representa un aumento del 0,2% del total de los Fondos de Pensiones.

“Cabe señalar que los Fondos del Sistema Integral de Pensiones están compuestos por el Fondo de Vejez, el Fondo de Riesgos y el Fondo de Ahorro Previsional, que sumado al Fondo Solidario, a junio de 2023 alcanzan a $us 24.843 millones”, precisaron desde la cartera Económica.

Al respecto, David Villarreal, experto en temas de Seguridad Social, sostuvo la cifra de mayo era llamativa y muy baja y que era posible que refleje los datos solo de la recaudación realizada por la Gestora Pública y que no se estaba tomando en cuenta los de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En el cruce de datos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas desecho la caída de los recursos del Fondo Solidario y subrayó que según datos de la APS a abril de la presente gestión, los recursos del Fondo Solidario alcanzaron a Bs 27.304 millones ($us 3.980 millones) en mayo el monto subió a Bs 27.528 millones ($us 4.013 millones) y en junio de 2023 el fondo alcanzó a los Bs 27.539 millones ($us 4.014 millones).