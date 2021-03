“Saldré de esto, me decía, para no preocupar”

Escucha esta nota aquí

El doctor Robert del Villar perdió la vida a finales de febrero de este año por coronavirus, tras estar más de un mes intubado. Quince días antes, su esposa también falleció por la enfermedad. Quedaron tres menores de edad huérfanos: de 14, 12 y 8 años, con deudas por la atención médica.

Silvio Villar, sobrino del médico fallecido, contó que cuando su tío fue internado le pidió que le ayude a hacerse cargo de los medicamentos, pues él y su esposa enfrentaban al mismo tiempo el trance.

“Mi tío, antes de que lo internen, me solicitó que lo ayude con los medicamentos, nadie pensó que lo iban a intubar. Ingresó al hospital y esa fue la última vez que lo vi. Luego solo recibía las recetas y un médico llamaba una vez al día para darnos el reporte”, recuerda.

Silvio cuenta que, en una de las últimas comunicaciones telefónicas con su tío, este le pidió que no informe de su grave estado de salud a su esposa, que también estaba internada en otra unidad. “Voy a salir de esto”, me decía. Él no quería preocupar a su esposa porque, además del coronavirus, estaba aún superando el cáncer, por lo que tenía más riesgo de complicaciones”, recuerda.

Luego de una semana de su internación, Robert tuvo que ser intubado; a los días falleció su esposa. Él estaba sedado y no se pudo despedir. “Mi tío era tranquilo, muy amable, dedicado a Dios. Desde abril del año pasado, en medio del inicio de la pandemia, detectaron cáncer a su esposa, y se centró en la salud de ella”, se entristece.

Robert tenía especialidad en cirugía, pero también realizaba consulta general, debido a la suspensión -durante un tiempo- de las cirugías, por la emergencia sanitaria.

Como el doctor Robert, muchos otros profesionales de salud fallecieron en la pandemia junto con sus parejas, por lo que dejaron en la orfandad a sus hijos. Uno de los casos que más conmoción causó, últimamente, fue el drama que atravesó la familia de una pareja de profesionales de salud de Oruro, pues además del luto, los hijos buscaban la forma de cubrir una deuda superior a los Bs. 250.000.

Centro San Carlos

En solo dos días de febrero, el centro San Carlos reportó el deceso de dos de sus profesionales de salud por coronavirus.

El gerente de la Red Centro, Gabriel Suárez, confirmó que Robert y si colega Rosario, fueron los dos primeros trabajadores de salud que fallecieron por la pandemia en ese establecimiento de salud.

El pasado 23 de febrero, sus colegas participaron de una misa en el mismo centro, para rendir homenaje a los que ya no están.

“Todos somos colegas, pero ahora somos amigos. Tenemos que seguir colaborándonos. Sabemos que dos ángeles más nos cuidan desde el cielo”, dijo uno de los profesionales en la misa en el ingreso del centro, que desde entonces porta listones negros.