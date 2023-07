Sale a la luz la biografía autorizada del gestor cultural Marcelo Araúz

En la obra se cuenta que el gestor cultural no pudo estudiar arquitectura, como era su sueño, pero terminó levantando puentes entre continentes, países y regiones por los que cruzó mucha gente para llegar a Bolivia a disfrutar de la música, el teatro y otras maravillas. “Intentó seguir la carrera de abogado (como quería su padre) y terminó haciendo justicia a un país estigmatizado por la corrupción y el narcotráfico; no publicó libros, pero hizo historia para que la escriban otros; no fue periodista, pero siempre fue fuente de buena información posibilitó que cientos de personas también lo fueran; no tuvo descendencia directa, pero los proyectos culturales que concibió son sus hijos; no fue presidente de los bolivianos, pero hizo por el país más que los que vio gobernar en sus casi nueve décadas de vida”, se puede seguir leyendo en las líneas del Trasnochador.