Salida de Amaszonas deja al país sin $us 2,5 millones, según informe

Al no operar Amaszonas según Gómez se ha dejado de ofrecer los 600 vuelos que realizaba la empresa, pues tanto BoA como Ecojet no han cubierto esa oferta de vuelos, y “debido a la demanda de pasajeros han subido las tarifas domésticas, situación que hace que muchos usuarios prefieran dejar de usar este servicio y usar el transporte terrestre”, dijo el funcionario.

Amaszonas no opera desde el 8 de agosto debido a que la empresa que le alquilaba los cuatros aviones adujo deudas y pidió a la DGAC su intervención para que retire las matriculas de las cuatro naves. Desde entonces la empresa aérea no realiza actividades comerciales.

En su momento, José Iván García, director ejecutivo de la DGAC, remarcó que los cuatro aviones de Amaszonas, que tienen un conflicto con el arrendatario GY Aviation Lease 1816 Co. Ltd., no podrán realizar ningún viaje. García precisó que Amaszonas no dejará de operar, pues tiene licencia hasta fines de 2026.