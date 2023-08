Salud que duele: saturación y falta de personal asfixian servicios en los hospitales

“Una cosa es que venga una persona y se le niegue la atención porque le duele la cabeza o está con diarrea, ellos pueden al primer nivel. Aquí llega gente haciendo paro y en ese minuto necesita atención porque si no se muere, esa es la diferencia. Son pacientes que no hay elección, que hay que hacerlo s pasar, hay que reanimarlos y hay que intubarlos”, señala.

Igual de saturada está la sala de observación, donde llevan a los pacientes que han sido estabilizados. “Deberían pasar a internación, pero por falta de espacio no pueden subir a este servicio”, dijo la jefa de Emergencias. La situación es similar en el hospital San Juan de Dios donde contaban con el personal para atender hasta 65 personas en el servicio de emergencias, pero co n la reducción de personal su capacidad disminuyó a más de la mitad.

Su cita estaba programada para las 13:30 del miércoles, pero no estaba dispuesto a perderla, por eso antes del mediodía ya estaba aguardando su turno. Su edad ya no le da para estar haciendo filas, por eso una de sus hijas trajinó a sacar la ficha y él solo fue para la atención con el doctor. “Cuesta ser atendido”, recalcó por todo el trajín que implica la asistencia de salud en nuestro país.