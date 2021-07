San José podría no presentarse a jugar

Escucha esta nota aquí

Los problemas no acaban para San José a un par de días del reinicio del campeonato de la División Profesional. El equipo santo podría no presentarse a jugar si no realiza algunos pagos.

La alerta la dio el abogado Víctor Hugo Pérez, asesor del club orureño.

A ello se suma la decisión de cinco jugadores que decidieron marcharse de Oruro, porque estaban costeando su alojamiento, alimentación y otros gastos, y el club no se ocupa de su situación.

El director técnico de San José, Domingo Sánchez está resignado a no contar con más jugadores para enfrentar la fase decisiva del torneo, en la que su equipo marcha último y con nueve puntos menos por no pagar deudas.

