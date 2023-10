San Matías y la ausencia de Estado

El clamor de la gente es vivir en paz, pero ¿qué está haciendo el Estado para que las muertes no sigan sumando en San Matías? ¿Quién reclama el incumplimiento de deberes? Las instituciones están debilitadas y una de ellas es el sistema de justicia, que no funciona porque el Estado no da las debidas garantías a jueces y fiscales.