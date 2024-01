Sandra Mano: “Disfruto ver la cara de felicidad de mis clientas cuando termino un trabajo”

Confiesa que esta habilidad la tiene desde siempre, no por nada han pasado nueve reinas del Carnaval por sus manos.

Hoy ella está encargada del arreglo personal de la soberana de la fiesta grande Aitana Tufiño, con la cual está desde las 05:00 am. Sin duda, es un trabajo sacrificado, pero lleno de amor.

Desde siempre me gustó este fascinante mundo de la belleza. Y es que abarca mucho más que simples maquillajes y peinados.

He aprendido a conocer a cada persona especial, y trato de fusionar lo que ella quiere con lo que le favorezca, y la haga sentir cómoda con el resultado final, esa es mi tarea.

Además, me actualizo constantemente al igual que mis colaboradoras. No podemos quedarnos atrás.

Mi mentor y al que nunca dejaré de agradecer, fue don Pippo Galarza. No solo me enseñó al detalle, si no que nos hablaba como a hijas. Fue sin duda una persona extraordinaria.