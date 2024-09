Santa Cruz alcanza picos de contaminación y el Sedes recomienda clases virtuales

Una intensa ola de calor, incendios descontrolados y una espesa humareda golpean a la población en el mes de Santa Cruz, mientras los niveles de contaminación atmosférica alcanzaron nuevamente picos alarmantes, lo que llevó a las autoridades sanitarias a recomendar la suspensión de las clases presenciales.



El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, manifestó su preocupación por el aire contaminado, por lo tanto, recomendó retomar la modalidad a distancia en la capital cruceña y en las provincias afectadas por la humareda e incendios.



“Estamos con una calidad extremadamente mala, por responsabilidad con nuestra población, recomendamos la suspensión de clases (presenciales), no solo en la capital, sino en todas las provincias que sufren por los incendios”, manifestó Bilbao.



Pidió evitar la exposición al aire libre, principalmente a niños, adultos mayores y a los que tienen alguna patología de base, porque son los que más sienten los efectos.



Dijo que se incrementaron las crisis asmáticas, por eso hay que evitar exposiciones al aire libre. Se recomienda cerrar puertas y ventanas de las casas y usar barbijos al salir a exteriores.







La contaminación



Bolivia no sale de su peor momento y va cobrando facturas en la salud. Antes de mediodía de este miércoles, el país registraba 1.811 focos de calor, colocándolo en primer lugar en el mundo, de acuerdo con el tablero de incendios de greenpeace.org. Le seguían Brasil (1.233), Rusia (832), Zambia (369) y Australia (346). A primera hora de la tarde, mantuvo su primer puesto, pero con más focos de calor, alcanzando 2.103.



El departamento cruceño es el más afectado. La calidad del aire en Santa Cruz de la Sierra empeoró drásticamente, pasando de “malo” a “extremadamente malo”, según el primer reporte de la Alcaldía.



El Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó 385, lo que representa un riesgo significativo para la salud, acercándose al pico histórico registrado el 7 de septiembre, cuando se llegó a 402.



En la última década, la peor calidad de aire que los cruceños respiraron fue en 2020, cuando el ICA marcó 283, y el 23 de octubre del año pasado con 308. Algunos municipios de provincias también registran calidad del aire entre malo y muy malo.



Según la plataforma digital qicn.org, con el valor de este miércoles, Bolivia se ubicó en el top 10 de los países con el peor índice de contaminación del aire, ubicándose en el puesto 9, después de la India, China, República del Congo, Paraguay, Brasil, Indonesia, Pakistán y Estados Unidos.



“Este nivel de contaminación es insalubre tanto para los grupos de riesgo como para la población en general”, explicó Diego Rojas, jefe del Departamento de Contaminación Hídrica y Atmosférica de la Alcaldía.



Se espera un frente frío este jueves que podría mejorar temporalmente la situación, pero Rojas advirtió que mientras los incendios forestales sigan activos, el impacto en la calidad del aire persistirá.



El ICA evalúa la concentración de contaminantes en el aire en cinco categorías: buena (0-50), regular (51-100), mala (101-150), muy mala (151-300) y extremadamente mala (más de 300).







La ayuda



El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, anunció que este jueves se prevé bombardear nubes para estimular lluvias en las zonas más afectadas por los incendios forestales en Santa Cruz. Esto debido a que las condiciones serían propicias, según informes del Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi), informó el ministro.



“Por la información meteorológica, se espera nubosidad en Santa Cruz, Beni y el norte de La Paz, pero dado que los incendios están afectando más a Santa Cruz se bombardeará las nubes para estimular las lluvias y que no se dispersen por los vientos”, sostuvo Novillo en la capital cruceña, desde donde se despachó cajas de agua para el ataque aéreo.



El ministro adelantó que se está coordinando el trabajo con el Senamhi y otras instituciones para poder estimular la nubosidad.



Se pronostica un leve descenso de las temperaturas en Santa Cruz de la Sierra para hoy y mañana, que darán un respiro ante las altas temperaturas que han afectado a la región.