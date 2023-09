Santa Cruz: desiderátum 2030-2061

Conmemorando la fecha histórica de Santa Cruz, el pueblo cruceño debe preguntarse primeramente ¿vamos a ser lo que queremos ser o aceptaremos lo que otros nos impongan? Nuestra identidad que es el sentido de pertenencia, es la mejor arma para resistir a los intentos centralismo estatal. Ello no sólo incluye lo cultural, sino también nuestro modelo productivo y su red institucional. En consecuencia, o somos ciudadanos libres, o nos convertimos en siervos que rumia en una colonia del andinocentrismo. Para afrontar esta interpelación crucial, debemos cambiar de actitud, mirarnos frente al espejo, enfrentar la autocrítica, “no llorar sobre la leche derramada”, culpando sólo a extraños y a las autoridades de nuestro infortunio.

Hoy Santa Cruz se enfrenta a una lucha ideológica, sea política (democracia vs. autoritarismo, centralismo vs. autonomía/federalismo), económica (estatismo-extractivista vs. productiva-libre empresa) e identitaria, pretendiendo con ello, provocar un genocidio de nuestra cultura.